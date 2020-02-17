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17 Şubat 2020, Pazartesi
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Süper Amatör Lig'e yükseldi

Tire Belediyespor Süper Amatör Lig'e yükseldi

, 2019-2020 sezonunu şampiyon olarak tamamlayıp yükseldi. Karşılaşmanın normal süresi 1-1 bitti. Maçta penaltı atışlarında ise gülen taraf Tire Belediyespor oldu.

1. Amatör Ligde mücadele eden , Torbalı 7 Eylül Stadında Menderes Belediyespor ile karşılaştı.

Karşılaşmanın normal süresi 1-1 sona erdi. Maçta penaltı atışlarında ise gülen taraf Tire Belediyespor oldu. Tire temsilcisi bu skorla yükseldi. Tire Kaymakamı Fatih Çobanoğlu ve Cumhuriyet Başsavcısı Mehdi Can ile birlikte maçı izleyen ve takıma destek veren Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, maç sonunda teknik ekip ve oyuncuları tebrik etti.

  1. 17.02.2020
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