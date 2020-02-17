Tire Belediyespor Süper Amatör Lig'e yükseldi
Tire Belediyespor, 2019-2020 sezonunu şampiyon olarak tamamlayıp Süper Amatör Lige yükseldi. Karşılaşmanın normal süresi 1-1 bitti. Maçta penaltı atışlarında ise gülen taraf Tire Belediyespor oldu.
1. Amatör Ligde mücadele eden Tire Belediyespor, Torbalı 7 Eylül Stadında Menderes Belediyespor ile karşılaştı.
Karşılaşmanın normal süresi 1-1 sona erdi. Maçta penaltı atışlarında ise gülen taraf Tire Belediyespor oldu. Tire temsilcisi bu skorla Süper Amatör Lige yükseldi. Tire Kaymakamı Fatih Çobanoğlu ve Cumhuriyet Başsavcısı Mehdi Can ile birlikte maçı izleyen ve takıma destek veren Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, maç sonunda teknik ekip ve oyuncuları tebrik etti.
- 17.02.2020
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emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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