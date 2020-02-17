Nevşehir 1.Amatör Lig’de toplam 41 gol atıldı!
Nevşehir 1.Amatör Ligde 2 haftalık ertelemenin ardından 10.hafta müsabakaları oynandı. Haftanın en farklı skoru ise Telekomsporu 12-0 mağlup eden Ürgüpspor elde etti.
Nevşehir Futbol İl Temsilciliği tarafından yoğun kar yağışı ve elverişsiz sahalar nedeniyle 1.Amatör Lig müsabakaları iki haftalık ertelemenin ardından 10.hafta müsabakaları oynandı.
1.Amatör Ligde oynanan maçlar sonrasında futbolseverler 41 gol izlerken haftanın en farklı skorunu Telekomspor'u 12-0 mağlup eden Ürgüpspor elde etti. 1.Amatör Ligde oynanan maçlar sonrasında Yazıhüyükspor: 3 Kapadokya Nevşehirspor:0, Görespor: 8 Kavak Gençlikspor: 2, Kaymaklı Belediyespor: 1 Suvermez Kalespor: 5, Ortahisar Belediyespor: 5 Eğitim Gençlikspor: 1, Nevşehir 1969 Spor: 3 Kapadokya Avanosspor:1, Telekomspor: 0 Ürügpspor:12 sonuçları alındı. Bu sonuçların ardından A Grubunda 22 puan ile Suvermez Kalespor, B grubunda ise 25 puan ve averajla Ürgüpspor liderliğini sürdürdü.
- 17.02.2020
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Toplam 2
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canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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