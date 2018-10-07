Zeki Çelik'li Lille, Saint-Etienne'i 3-1 mağlup etti – Fotomaç – 07 Ekim 2018
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    07 Ekim 2018, Pazar
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    'li , Saint-Etienne'i 3-1 mağlup etti

    <a href="/index/zeki-celik?id=438b372d-bdfe-46a1-a39f-a7da608cb078" class="" rel="tag">Zeki Çelik</a>'li <a href="/index/lille?id=fb1ae0be-e85e-4197-b3a9-8bffd568f2ab" class="" rel="tag">Lille</a>, Saint-Etienne'i 3-1 mağlup etti

    1'in 9. haftasında , evinde karşılaştığı Saint-Etienne'i 3-1 mağlup etti. 'de forma giyen milli futbolcu Mehmet , 11 başladığı mücadelede 65 dakika sahada kaldı.

    , 1'in 9. haftasında Stade Pierre Mauroy'de Saint-Etienne ile karşı karşıya geldi. Mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi ekip, 17. dakikada Jonathan Bamba'nın attığı gol ile 1-0 öne geçti. Saint-Etienne daha sonra 26. dakikada Remy Cabella'nın penaltıdan kaydettiği golle eşitliği yakladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi. İkinci yarının başında 46. dakikada Bamba ile öne geçen , 84. dakikada da Nicolas Pepe ile farkı 2'ye çıkardı. Müsabakanın kalan bölümünde başka gol olmayınca Lille sahadan 3-1 galip ayrıldı.

    Lille'de karşılaşmaya 11'de başlayan milli futbolcu Mehmet , 65. dakikada yerini Edgar Ie'ne bıraktı. Bu maçın ardından Lille puanını 19'a çıkarırken, Saint-Etienne ise 15 puanda kaldı.
    1. 6.10.2018 20:21
    2. Güncelleme: 7.10.2018 01:21
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