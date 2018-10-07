Zeki Çelik'li Lille, Saint-Etienne'i 3-1 mağlup etti
Fransa Ligue 1'in 9. haftasında Lille, evinde karşılaştığı Saint-Etienne'i 3-1 mağlup etti. Lille'de forma giyen milli futbolcu Mehmet Zeki Çelik, 11 başladığı mücadelede 65 dakika sahada kaldı.
Lille'de karşılaşmaya 11'de başlayan milli futbolcu Mehmet Zeki Çelik, 65. dakikada yerini Edgar Ie'ne bıraktı. Bu maçın ardından Lille puanını 19'a çıkarırken, Saint-Etienne ise 15 puanda kaldı.
- 6.10.2018 20:21
- Güncelleme: 7.10.2018 01:21
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Volkan Demirel ailesiyle alışverişte...
Toplam 6
Yorum
Zannimca Sezon başı jübile ile gidebilirdi kendi bu yolu tercih etti.iyi olmadı.
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Volkan Demirel ailesiyle alışverişte...
Toplam 6
Yorum
Lefter baba Futbolu zirvede bırakmak her nefs_e nasip olmuyor.
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Ryan Donk: "Fırsatı yakaladım ve golü attım"
Toplam 1
Yorum
kenan uzat eli al topu devam, aynen TS maçındaki gibi hakem aynı hakem, kaleci gol atacak futbolcuya tekmeyi vuruyor devam, hakem hangi takımdan..
Zeki Çelik'li Lille, Saint-Etienne'i 3-1 mağlup etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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