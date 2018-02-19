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    19 Şubat 2018, Pazartesi
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    tutulamıyor... Yine attı!

    <a href="/index/van-persie?id=9b964db2-5819-403f-82a6-4a1c2562c079" class="" rel="tag">Van Persie</a> tutulamıyor... Yine attı!

    Feyenoord'un sahasında Heracles'i konuk ettiği karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren gol Robin 'den geldi.

    'nin (Eredivisie) 24. haftasında Feyenoord, sahasında Heracles'i konuk etti.

    Takımıyla ilk kez ilk 11'de sahaya çıkan Hollandalı forvet , 59. dakikada attığı golle Feyenoord'a 1-0'lık galibiyeti getirdi. Daha önce Groningen filelerini de havalandıran , bu sezon Feyenoord formasıyla ikinci golünü kaydetti.

    Bu sonuçla Feyenoord, Eredivisie'de 42 puana yükseldi. Heracles ise 27 puanda kaldı.


    1. 19 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:39
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