Hollanda Birinci Futbol Ligi'nin (Eredivisie) 24. haftasında Feyenoord, sahasında Heracles'i konuk etti.

Takımıyla ilk kez ilk 11'de sahaya çıkan Hollandalı forvet Van Persie, 59. dakikada attığı golle Feyenoord'a 1-0'lık galibiyeti getirdi. Daha önce Groningen filelerini de havalandıran Van Persie, bu sezon Feyenoord formasıyla ikinci golünü kaydetti.

Bu sonuçla Feyenoord, Eredivisie'de 42 puana yükseldi. Heracles ise 27 puanda kaldı.

