Van Persie tutulamıyor... Yine attı!
Feyenoord'un sahasında Heracles'i konuk ettiği karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren gol Robin van Persie'den geldi.
Hollanda Birinci Futbol Ligi'nin (Eredivisie) 24. haftasında Feyenoord, sahasında Heracles'i konuk etti.
Takımıyla ilk kez ilk 11'de sahaya çıkan Hollandalı forvet Van Persie, 59. dakikada attığı golle Feyenoord'a 1-0'lık galibiyeti getirdi. Daha önce Groningen filelerini de havalandıran Van Persie, bu sezon Feyenoord formasıyla ikinci golünü kaydetti.
Bu sonuçla Feyenoord, Eredivisie'de 42 puana yükseldi. Heracles ise 27 puanda kaldı.
Eredivisie'nin 24. haftasında sahasında Heracles'i ağırlayan Feyenoord'un galibiyet golü maçta sahada 73 dakika görev alan Robin van Persie'den geldi. pic.twitter.com/pN3u9Y9nnf— Fotomaç (@fotomac) 19 Şubat 2018
- 19 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 12:39
-
Mauricio Isla bildiğiniz gibi
Toplam 1
Yorum
Perde Arkası İlk geldiği döneme göre Isla çok gelişim kaydetti. Böyle devam ederse sönmüş olan yıldızını yeniden parlatabilir.
-
G.Saray ilk transferini yaptı
Toplam 2
Yorum
gssssssssss baskan kına yaksın bozdun orta sahayı top tasıyamıyo takım yazıklar olsun selcuk la tolgaya galatasaray formasını gıydırenlere
-
Albayrak'tan F.Bahçe'ye gönderme
Toplam 21
Yorum
Dost Fener biraz kıpırdadı. Rakipler panik yapmaya başladı.üç yıldır hakem hatalarıyla ezildi. Aykut hoca haklı.
Van Persie tutulamıyor... Yine attı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.