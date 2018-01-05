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    05 Ocak 2018, Cuma
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    ’a Gana’lı stoper

    Korkuteli Belediyespor’a Gana’lı stoper

    ’nde mücadele eden , Ganalı stoper ’ı sezon sonuna kadar renklerine bağladı.

    1 grupta mücadele eden , Play-Off maçları öncesinde ve kalan son iki maçta oynaması için Ganalı stoper oyuncu ile anlaştı.

    BAL Ligi hedefi olan Korkuteli Belediyespor, Awan ile sezon sonuna kadar anlaştı.

    Sol stoper pozisyonunda görev alan oyuncu, kendisini Korkuteli Belediyesporlu yapan imzayı Menajeri Mehmet Ali Gürboğa ile birlikte attı. Michael
    Awan'ın takıma güç katacağını söyleyen Korkuteli Belediyespor antrenörü Bayram Kutlu, "son iki maçımız kaldı. Daha sonra Play-Off maçlarımız var.

    Hedefimiz BAL ligi. Yeni transferimiz camiamıza hayırlı olsun" dedi.

    Michael Awan, Gana Premier Ligi takımı İnter Allies FC Kulübünde, Samsun Termespor kulüplerinde top oynadı.

    Michael Awan, "Türkiye hakkında kötü bir şey duymadım. Ben profesyonel bir futbolcuyum. 10 yaşımdan bu tarafa sporun içindeyim. Türkiye'de bir çok kulüpte top oynadım. Teklif hangi ülkeden gelirse gelsin, giderdim. Bir stoper oyuncusu olarak hızlı ve hava toplarında etkili olduğumu söyleyebilirim. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Korkuteli Belediyespor'a büyük destek vereceğim" dedi.

    Yeni transfer Michael Awan, konuşmalar sonrası Kulüp başkanı Mesut Kutoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile sözleşme imzaladı.
    1. 05 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 17:02
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