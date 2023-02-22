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Milli sporcu kemerini depremzedeler için bağışlayacak

Şırnak'ın Cizre ilçesinde milli sporcu Medeni Çelik, kick boksta kazandığı kemerini depremzedelere yardım için açık artırmayla satışa çıkardı.

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2023 Çarşamba 14:56
Milli sporcu kemerini depremzedeler için bağışlayacak

Cizreli 21 yaşındaki milli sporcu Medeni Çelik, 2022 yılında İstanbul'da düzenlenen kick boks organizasyonunda şampiyon olarak kemer kazandı. Çelik, uzun yıllar çalışarak kazandığı kemerini depremzedeler için satışa çıkarmaya karar verdi. Açık artırmayla yapılacak satışta en yüksek fiyatı verenlere kemeri satarak, gelirini depremzedelere kullanması için AFAD'a bağışlayacak.

5 yaşında başladığı kick boks, boks, wushu, muay thai gibi dallarda mücadele eden Medeni Çelik, 2020 tarihinde Hırvatistan'da düzenlenen Kick Boks Avrupa Kupası Şampiyonası'nda Genç Erkek-Low Kick Contact kategorisinde rakibini yenerek Avrupa birincisi oldu.

MEDENİ ÇELİK: "GELİRİ AFAD'A BAĞIŞLAYACAĞIZ"

Kemer satışından gelecek gelirin depremzedelere bağışlanacağını söyleyen Milli Sporcu Medeni Çelik, "21 yaşındayım 4 branşla ilgileniyorum; kick box, boks, wushu, muay thai. Şu an elimdeki kemer için 5 yaşından beri çalışıyorum. Bu süreçte Türkiye şampiyonu oldum. Avrasya Balkan şampiyonu oldum. 18 yaşında Türkiye'nin en büyük platformunda dövüşmeye hak kazandım. Bu kemeri alabilmek için bu platformda dövüşebilmek için çok antrenman yaptık, çok ter döktük. Sonunda bu kemere sahip olabildim. Şu an dünya arenası için hazırlanıyorken çok üzücü bir haber ile uyandık. Kahramanmaraş merkezli olan depremden dolayı ben ve ekibim çok üzüldük. Bundan ötürü elimizden gelenin fazlasını yapmak adına kemerimi açık artırma ile satışa sundum. Buradan gelecek geliri ile de AFAD'a başlayacağız. Açık artırmamız 1 Mart'ta son bulacaktır. 2022'de profesyonel arenada kazandım bu kemeri İstanbul'da maça çıkarak kazanmıştım" dedi.

Medeni Çelik'in uzun yıllar uğraşıp kazandığı kemeri satışa sunarak depremzedelere yardımcı olmasının kendilerini gururlandırdığını söyleyen çalıştırıcı Vedat İdiz, "Kendisi profesyonel düzeyde dövüşmüş Avrupa ve Türkiye şampiyonudur. Bu arenada Kemer kazanmış bir sporcumuz. Cizre gibi bir yerde büyük imkânsızlıklarla boğuşarak bu başarılarını kazandı. Bu başarılar dile kolay başarılar değil. Bu şartlarda bu duruma gelmek çok büyük emek ve çalışma gerektiriyor. Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve civar illerini de büyük etkileyen depremde çok üzüldük yıkıldık adeta. Depremde yaşamını yitiren vatandaşları Allah'tan rahmet yaralılara da acil şifalar diliyoruz" diye konuştu.

"Biz ilk günden beri Cizre'de sporcularımız ve halk ile sahadayız elimizden gelen yardımların hepsini yapmaya çalışıyoruz" diyen İdiz, "Gerek maddi gerek manevi şekilde çalışıyoruz. Bu bizim için yeterli ve doyurucu olmadı. Bu nedenden dolayı en az 15 yıllık bir emeğin neticesinde kazandığımız bu kemeri açık artırma yolu ile satışa çıkardık. Buradan gelecek geliri AFAD'a başlayacağız. Bundaki maksadımız, bir nebze de olsa depremde etkilenen insanlarımız için bir katkımız bir faydamızın olmasıdır. Uzun yıllar ve uzun emekler sonucu kemerimiz onlara feda olsun. Umarım kemerimiz çok yüksek bir meblağ ile satılır ve bu gelen para AFAD'a başlanacaktır." İfadelerini kullandı.

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