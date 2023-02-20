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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Martin Skrtel'den geçmiş olsun mesajı!

Bir dönem ülkemizde Fenerbahçe ve Başakşehir formalarını terleten Slovak stoper Martin Skrtel, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlere sessiz kalmadı. Tecrübeli oyuncu, "Biz Türkiye’yi seviyoruz. Türkiye'ye geçmiş olsun diyorum." ifadelerine yer verdi. İşte detaylar...

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2023 Pazartesi 19:07
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Martin Skrtel'den geçmiş olsun mesajı!

Türkiye'ye gelen Martin Skrtel, hem takım olarak hem de bireysel olarak depremzedelere yardım desteğinde bulunduğunu söyledi. Yaşanan depremleri büyük bir trajedi olarak tanımlayan Martin Skrtel; "5 yıldan beri burada yaşıyorum ve ben, eşim ailem bu ülkeyi, insanlarını seviyoruz. Sempatimi göstermek istiyorum. Türkiye'ye geçmiş olsun diyorum. Biz Türkiye'yi seviyoruz. Şu an tüm dünya bir araya geldi ve yardım ediyorlar. Bizde takım olarak desteğimizi veriyoruz. Ben ve Slovakya'dan bir arkadaşım ihtiyaç yardımı yapıp depremden etkilenenlere gönderdik. Evet, durum çok zor. Hepimiz için zor. Hepimiz bir daha bunun olmamasını diliyoruz. Gerçekten üzgünüm, birçok insan öldü. Pek çok kent yıkıldı, bu büyük bir trajedi. Bunun için gerçekten üzgünüm" diye konuştu.

8 yıl Liverpool forması da giyen Martin Skrtel, başarılarla dolu kariyeri boyunca 617 maça çıktı ve 35 gol 12 asist üretti. Skrtel 37 yaşında futbolu bıraktı.

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