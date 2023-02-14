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Enes Ünal depremzedelere destek olan LaLiga'ya teşekkür etti!

Getafe forması giyen milli futbolcu Enes Ünal, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara destek olan İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) yönetimine teşekkür etti. İşte detaylar...

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2023 Salı 20:16
Enes Ünal depremzedelere destek olan LaLiga'ya teşekkür etti!

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından futbol dünyası adeta kenetlendi. LaLiga yönetimi de bu kapsamda yaşanan depremler sonrası destek mesajında bulundu. Bunun üzerine Enes Ünal'dan LaLiga yönetimine teşekkür geldi.

Milli futbolcu yaptığı açıklamada, "Ülkemdeki insanları böyle görmek benim için çok ama çok zor oldu. Türkiye'de olamayıp böyle zorluklarla yüzleşen insanlara yardım edememekten ve kendi sıcak evimde bulunmaktan utandım. Daha güçlü ayağa kalkacağımızdan eminim. Ülkeme ve Suriye'ye yardım edip destek olan LaLiga'ya ve herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Konsantre olmakta zorlandığını da vurgulayan Enes, "Her maça motive olmaya çalışıyorum ama bu şüphesiz kariyerimin en zor maçıydı. Bu süreçte bana çok destek olan takım arkadaşlarım ve kulübüme karşı sorumluluk almaya çalıştım." diye konuştu.

Enes Ünal, Getafe'nin sahasında Rayo Vallecano ile 1-1 berabere kaldığı 21. hafta maçında attığı golü, depremlerde hayatını kaybedenlere adamıştı.

LaLiga'da geçen hafta sonu oynanan 1. ve 2. lig maçlarında, deprem felaketinin kurbanları anısına bir dakikalık saygı duruşu yapılmıştı. Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Getafe, Sevilla, Valencia, Espanyol, Real Betis gibi LaLiga kulüpleri, taraftarlarıyla yardım kampanyaları başlatmıştı. Maç canlı yayınlarında ise Türkiye ve Suriye'deki deprem mağdurları için başlatılan yardım kampanyaları tanıtılmıştı.


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