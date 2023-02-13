Helal olsun Merih

İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta'da forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral'ın Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere yönelik kampanyasına Real Madrid'in Fransız yıldızı Karim Benzema da destek verdi. Demiral, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sırada Benzema var. Karim Benzema'nın maçta giyip imzaladığı formasını açık artırmayla satıyoruz! Satıştan elde edilecek gelir deprem bölgesinde kullanılmak üzere bağışlanacaktır. Teşekkürler Hakan Çalhanoğlu" ifadelerine yer verdi. MERİH Demiral'ın sosyal medya hesabından kampanya kapsamında şu ana kadar ki toplam bağış miktarı ise 6 milyon TL'ye ulaştı. Atalantalı savunmacı, daha önce Ronaldo, Bonucci ve Dybala formalarının 5 milyon liraya satıldığı bilgisini paylaşmıştı. Merih Demiral'ın girişimiyle PSG'den Messi ve Mbappe, Al Nassr'dan Ronaldo, Manchester City'den Haaland ve De Bruyne, Tottenham'dan Kane, Juventus'tan Bonucci'nin imzalı formaları, açık artırmayla satışa çıkarılmıştı.



MESSİ'DEN MESAJ



Messi: Türkiye ve Suriye'deki depremlerde etkilenen binlerce çocuk ve aile için çok üzücü günler yaşıyoruz. Kalbim onlarla birlikte atıyor. Yardımınız çok değerli!



Sagna: Kızılay'a destek veriyoruz



İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal ve Fransa Milli Takımı'nın eski yıldızı Bacary Sagna da deprem felaketine kayıtsız kalmadı. Sagna, yardım kolilerinin hazırlanması, kolilerin uçaklara verilmesi ve bağış toplanması gibi konularda öncülük ediyor. Sagna yaptığı paylaşımda da "Türkiye ve Suriye'nin yanındayız. Kızılay'a destek veriyoruz, destek vermek isteyen herkesi de bekliyoruz" dedi.