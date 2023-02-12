SON DAKİKA DEPREM... Kahramanmaraş'ta 1 saat içinde 4 deprem meydana geldi!

Kandilli Rasathanesi Kahramanmaraş'ta yaklaşık bir saat içerisinde 3.0, 4.1, 3.2 ve 3.7 şiddetinde 4 depremin meydana geldiği bilgisini paylaştı.
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesindeki ilk deprem 4.4 km derinlikte ve 3,0 şiddetinde gerçekleşti.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) February 12, 2023
GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) https://t.co/up7bWExe7F
12.02.2023, 21:44:53 TSİ
Büyüklük: 3.0
Derinlik: 4.4 km#Kandilli
Pazarcık ilçesi merkezli ikinci deprem 8.7 km derinlikte ve 4,1 şiddetinde ölçüldü.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) February 12, 2023
EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) https://t.co/IkGZm3b2fb
12.02.2023, 22:02:29 TSİ
Büyüklük: 4.1
Derinlik: 8.7 km#Kandilli
Kurucaova ilçesindeki deprem ise 3.2 şiddetinde ve 1.3 km derinlikte gerçekleşti.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) February 12, 2023
KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) https://t.co/yqXPxZ28mp
12.02.2023, 22:14:56 TSİ
Büyüklük: 3.2
Derinlik: 1.3 km#Kandilli
Son deprem ise Çınarlı ilçesinde 3.7 şiddetinde ve 6.1 km derinlikte ölçüldü.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) February 12, 2023
CINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) https://t.co/CUvIkGBww1
12.02.2023, 22:49:03 TSİ
Büyüklük: 3.7
Derinlik: 6.1 km#Kandilli