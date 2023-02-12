Haberler Deprem SON DAKİKA DEPREM... Kahramanmaraş'ta 1 saat içinde 4 deprem meydana geldi!

SON DAKİKA DEPREM... Kahramanmaraş'ta 1 saat içinde 4 deprem meydana geldi!

Son dakika deprem haberi... Kahramanmaraş'ta 21.44 - 22.49 arasındaki yaklaşık bir saatlik dilim içerisinde 4 deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremlerin 3.0, 4.1, 3.2 ve 3.7 büyüklüklerinde olduğunu duyurdu.

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2023 Pazar 23:03
SON DAKİKA DEPREM... Kahramanmaraş'ta 1 saat içinde 4 deprem meydana geldi!

Kandilli Rasathanesi Kahramanmaraş'ta yaklaşık bir saat içerisinde 3.0, 4.1, 3.2 ve 3.7 şiddetinde 4 depremin meydana geldiği bilgisini paylaştı.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesindeki ilk deprem 4.4 km derinlikte ve 3,0 şiddetinde gerçekleşti.



Pazarcık ilçesi merkezli ikinci deprem 8.7 km derinlikte ve 4,1 şiddetinde ölçüldü.

Kurucaova ilçesindeki deprem ise 3.2 şiddetinde ve 1.3 km derinlikte gerçekleşti.

Son deprem ise Çınarlı ilçesinde 3.7 şiddetinde ve 6.1 km derinlikte ölçüldü.

DİĞER
Son dakika haberi: Lionel Messi 2 büyük depreme sessiz kalmadı! Paylaşımı milyonlarca insana ulaştı
Fahriye Evcen’den duygu yüklü paylaşım! Her satırı yürek sızlattı! “Tüm dünya bir araya gelse onun yerini tutamayacak...”
Enes Ünal golünü attı Türkiye’yi unutmadı!
Valencia'nın talipleri bitmiyor! O takımlar açıklandı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Muslera Küçük Semih ile görüştü!
Tolga Ciğerci'den anlamlı destek
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2023
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Juve, Fiorentina'yı evinde tek golle devirdi! Juve, Fiorentina'yı evinde tek golle devirdi! 22:08
Muslera Küçük Semih ile görüştü! Muslera Küçük Semih ile görüştü! 21:42
City'den kritik 3 puan! City'den kritik 3 puan! 21:40
Köln 3 puanı 3 golle aldı! Köln 3 puanı 3 golle aldı! 21:39
Potanın Perileri'nden 50 sayı fark! Potanın Perileri'nden 50 sayı fark! 20:48
Depay attı Atletico Madrid kazandı! Depay attı Atletico Madrid kazandı! 20:12
Daha Eski
Hertha Berlin evinde farklı kazandı! Hertha Berlin evinde farklı kazandı! 19:45
Lille David'le güldü! Lille David'le güldü! 19:25
ManU deplasmanda galip! ManU deplasmanda galip! 19:23
Josef'ten depremzedelere destek! Josef'ten depremzedelere destek! 19:01
Valencia'nın talipleri bitmiyor! O takımlar açıklandı Valencia'nın talipleri bitmiyor! O takımlar açıklandı 18:49
Uğurcan Çakır: Destekler sürmeli! Uğurcan Çakır: Destekler sürmeli! 18:21