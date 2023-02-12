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Lionel Messi'den Türkiye'ye destek mesajı! "Kalbim onlarla"

Dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi, yaşanan deprem felaketi sonrası Türkiye'ye destek mesajı verdi. Arjantinli yıldız, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak kalbinin depremzedelerle birlikte olduğunu ifade etti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2023 Pazar 19:19 Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2023 Pazar 19:27
Lionel Messi'den Türkiye'ye destek mesajı! "Kalbim onlarla"

Fransız Paris Saint-Germain takımının Arjantinli yıldızı Lionel Messi, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak kalbinin depremzedelerle birlikte olduğunu söyledi.

Lionel Messi, Türkiye'de yaşanan depremler nedeniyle etkilenen insanlar için bir mesaj paylaştı. Arjantinli yıldız, "Türkiye ve Suriye'deki yıkıcı depremlerden etkilenen binlerce çocuk ve aileleri için çok üzücü günler. Kalbim onlarla. UNICEF kız ve erkek çocuklarını korumak için depremin başından bu yana bölgede çalışıyor" açıklamasında bulundu.

İŞTE MESSI'NİN PAYLAŞIMI:

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