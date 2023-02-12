Haberler Deprem Jordy Clasie'den formasını isteyen küçük taraftara: Formalar Türkiye'ye destek için satılacak

Jordy Clasie'den formasını isteyen küçük taraftara: Formalar Türkiye'ye destek için satılacak

Hollanda Ligi'nde AZ Alkmaar ile Excelsior oynanan karşılaşmada, AZ Alkmaarlı küçük bir taraftar, takım kaptanı Jordy Clasie'den formasını istedi. Clasie ise formaların Türkiye’deki depremzedeler için açık artırma ile satılacağını belirterek, forma yerine montunu verebileceğini söyledi.

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2023 Pazar 15:15
Jordy Clasie'den formasını isteyen küçük taraftara: Formalar Türkiye'ye destek için satılacak

Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 şiddetlerinde gerçekleşen ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyaları devam ediyor. Hollanda Ligi'nde AZ Alkmaar ile Excelsior oynanan maçın ardından AZ Alkmaarlı küçük bir taraftar, kaptan Jordy Clasie'den formasını istedi. Clasie de formaların Türkiye'deki depremzedeler için açık artırma ile satılacağını, forma yerine montunu verebileceğini taraftara aktardı. Jordy Clasie, daha sonra küçük AZ Alkmaarlı taraftara montunu hediye etti.

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