Haberler Deprem Gaziantep FK futbolcusu Matej Hanousek deprem anını anlattı! "Ne yapacağımı bilemedim"

Gaziantep FK futbolcusu Matej Hanousek deprem anını anlattı! "Ne yapacağımı bilemedim"

Türkiye'yi yasa boğan 7.7'lik Kahramanmaraş merkezli deprem; Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da büyük yıkımlara neden olurken Gaziantep FK forması giyen Matej Hanousek, deprem anında yaşadıklarını anlattı.

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2023 Cuma 11:49
Gaziantep FK futbolcusu Matej Hanousek deprem anını anlattı! "Ne yapacağımı bilemedim"

Depreme Gaziantep'te yakalanan ve anında yaşananları anlatmakta güçlük çeken Çekyalı futbolcu Matej Hanousek, "Herhangi bir şeyle karşılaştırmak zor. 30 saniye cehennemi yaşadım. Evde mi kalsam, dışarı mı çıksam bilemedim. Her şey olabilirdi. Pencereden, arabalarını binalardan olabildiğince uzağa sürmeye çalışan insanların kaçtığını gördüm" ifadelerini kullandı.

Gaziantep FK tesislerine ailesiyle birlikte gittiğini belirten Matej Hanousek, "Derhal kulüpten diğer oyuncularla birlikte antrenman merkezine gitmem gerektiğine dair birçok mesaj almaya başladım çünkü orası güvenliydi. Hamile olan eşim ve üç yaşındaki oğlumuz ile kısa sürede giyindik." açıklamasını yaptı.

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