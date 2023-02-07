Haberler Deprem TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan "Depremzede kardeşlerimizin yanındayız" mesajı!

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan "Depremzede kardeşlerimizin yanındayız" mesajı!

Türkiye Basketbol Federasyon Başkanı Hidayet Türkoğlu Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin neden olduğu felatketten ötürü üzgün olduğunu ifade etti. Türkoğlu, "Depremzede kardeşlerimizin yanındayız" mesajını verdi.

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2023 Salı 17:51
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan "Depremzede kardeşlerimizin yanındayız" mesajı!

Türkoğlu, federasyonun internet sitesinde yayımlanan mesajında, "Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem; başta Hatay, Gaziantep, Malatya, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye ve Kilis olmak üzere birçok şehrimizde can kayıplarına ve tarifsiz acılara sebep olmuştur. Ülkemiz, maalesef tarihinin en büyük felaketlerinden birini yaşamaktadır. Milletçe çok üzgünüz ve yastayız. Ancak geçmişimiz bize göstermektedir ki; milletimiz en zorlu şartları bile sarsılmaz metaneti ve dayanışma ruhu ile aşmayı bilmiştir. Gün yeniden birlik olma, tek yürek olarak hareket etme, birbirimize dünden daha fazla güç verme günüdür. İnşallah yaşadığımız bu felaketi; yardımlaşarak, zorda olana destek vererek atlatacağız." ifadelerini kullandı.

TBF ve basketbol camiasının da deprem felaketinin yaralarını sarmak için üzerine düşeni yapacağını aktaran Türkoğlu, şunları kaydetti:

"Bu amaçla AFAD ile iş birliği yaparak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yardım malzemesi kampanyası başlattık. İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda toplayacağımız yardım malzemelerini en kısa sürede bölgedeki depremzedelere ulaştıracağız. Malzeme desteği kampanyamızın yanı sıra, arama kurtarma çalışmalarını ve depremzedeleri desteklemek için maddi destekte de örnek olmak ve basketbol camiamıza öncülük etmek için AFAD destek hesabına federasyonumuz bütçesinden 5 milyon lira bağışta bulunduk. Bütün basketbol camiamızı da bu kampanyaya destek olmaya davet ediyoruz."

Saha içindeki sportif organizasyonlara deprem felaketi nedeniyle kısa süre için ara verdiklerini hatırlatan Türkoğlu, "Liglerimizde oynanacak müsabakaların yeni tarihlerini en yakın zamanda duyuracağız. Maçların oynanmayacağı bu süre zarfında ve sonrasında basketbolun birleştirici gücünü depremden etkilenen kardeşlerimize destek olmak ve yaralarımızı sarmak için kullanmaya kararlıyız. Sporcular, antrenörler, teknik ve idari görevliler, sponsorlar, kulüpler ve medya mensuplarıyla; basketbolumuzun bütün paydaşları olarak depremzede kardeşlerimizin yanındayız. Deprem felaketinde hayatlarını kaybeden yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Dualarımız, bu felaketin etkilediği tüm kardeşlerimiz ve deprem bölgesinde görev yapan fedakar kahramanlarımızladır." değerlendirmesinde bulundu.

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