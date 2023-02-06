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Galatasaray'dan depremzedeler için yardım kampanyası

Son dakika spor haberi: Galatasaray Kulübü, AFAD iş birliğiyle birlikte depremzedeler için yardım kampanyası başlattı. İhtiyaç listesi belirlendi ve toplanacak yardımların bölgelere ulaşımının sağlanacağı açıklandı.

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2023 Pazartesi 12:33
Galatasaray'dan depremzedeler için yardım kampanyası

Galatasaray Kulübü, AFAD iş birliğiyle birlikte depremzedeler için yardım kampanyası başlattı. İhtiyaç listesi belirlendi ve toplanacak yardımların bölgelere ulaşımının sağlanacağı açıklandı.

Yapılan resmi açıklama şu şekilde:

Galatasaray Spor Kulübü olarak merkezi Kahramanmaraş olan ve tüm ülkemizi etkileyen depremle ilgili gelişmeleri üzülerek takip etmekteyiz.

AFAD iş birliğinde resmi derneklerimiz, spor okullarımız ve taraftar grubumuz vasıtasıyla Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu ve Taçspor Tesisleri'nde toplanacak yardımlar ihtiyaç olan bölgelere ulaştırılacaktır.

Tüm sporseverlerin desteğini bekliyoruz.

İhtiyaç listesi:

1. Çadır İçi Soba
2. Uyku Tulumu
3. Standart ve Termal Battaniye
4. Cep Isıtıcısı
5. Yedek Şarj Üniteleri ve Powerbank
6. Termal İçlik (Bebek/Çocuk/Yetişkin)
7. Kışlık Eldiven/ Bere/ Atkı (Bebek/Çocuk/Yetişkin)
8. Polar Battaniye, Polar Ara Katman
9. Kalın Kazak
10. Kışlık Bot (Yetişkin/Çocuk)
11. Kışlık Çorap
12. Bebek Maması
13. Hijyen Malzemeleri (Bebek Bezi/ Hijyenik Ped)
14. El Feneri ve kalem pil

Galatasaray Taçspor Tesisleri: Küçükbakkalköy, Prof. Dr. Hıfzı Özcan Cd. No:29, 34750 Dudullu Osb / Ataşehir / İstanbul

Not: Yardım malzemeleri, Nef Stadyumu P1 Otopark Alanı'nda toplanacaktır.

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