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Denizlispor'da corona virüsünü yendi

'in 8'inci haftasında pazar günü deplasmanda 'la karşı karşıya gelecek 'a yeni transferi 'den sevindirici haber geldi. karşılaşmasından önce testi pozitif çıkan ve yaklaşık 10 gündür izolasyon halinde bulunan Togolu oyuncunun corona virüsünü yendiği açıklandı.

Denizlispor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2020 Çarşamba 11:36
Denizlispor'da Mathieu Dossevi corona virüsünü yendi

'in 8'inci haftasında pazar günü deplasmanda 'la karşı karşıya gelecek 'un son transferi corona virüsünü yendi. karşılaşmasından önce testi pozitif çıkan ve yaklaşık 10 gündür izolasyon halinde bulunan Togolu oyuncunun yapılan son 3 testinde bulguya rastlanmadı. Dossevi'nin cuma gününden itibaren takımla çalışmalara katılacağı ifade edildi.

Antrenman eksiği bulunan 32 yaşındaki oyuncunun karantinası bitmesine rağmen Yeni Malatyaspor karşılaşmasında forma giyemeyeceği bildirildi. Hazırlıklarını Haluk Ulusoy Tesisleri'nde sürdüren yeşil-siyahlılarda Sakıb Aytaç, Radoslaw Murawski ve iyileşti. Önceki hafta oynanan Beşiktaş maçında sol kasığında yırtık tespit edilen stoper 'nun ise 1 hafta daha sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

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