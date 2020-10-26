Robert Prosinecki: Beşiktaş bizden daha iyi oynadı

Denizlispor, Süper Lig'in 6. haftasının kapanış maçında sahasında ağırladığı Beşiktaş'a 3-2 mağlup olurken, teknik direktör Robert Prosinecki maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Prosinecki'nin açıklamaları:

Bireysel hatalardan da 2-0 geriye düşünce ister istemez oyuna ortak olamıyorsunuz.

BEŞİKTAŞ BİZDEN DAHA İYİ OYNADI

İstediklerimizi yapmaya başladık. Sonrasında kırmızı kart pozisyonu oldu. Goller de bulduk. Ama maçı istediğimiz noktaya getirmeye enerjimiz yetmedi. Genel olarak baktığımızda Beşiktaş bizden daha iyi oynadı.