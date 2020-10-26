Haberler Denizlispor Robert Prosinecki: Beşiktaş bizden daha iyi oynadı

: bizden daha iyi oynadı

'in 6. haftasında , evinde 'a 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Denizlispor Teknik Direktörü , açıklamalarda bulundu. Prosinecki, "Genel olarak baktığımızda Beşiktaş bizden daha iyi oynadı" ifadelerini kullandı.

Denizlispor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2020 Pazartesi 23:09
Robert Prosinecki: Beşiktaş bizden daha iyi oynadı

, 'in 6. haftasının kapanış maçında sahasında ağırladığı 'a 3-2 mağlup olurken, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Prosinecki'nin açıklamaları:

Bireysel hatalardan da 2-0 geriye düşünce ister istemez oyuna ortak olamıyorsunuz.

BEŞİKTAŞ BİZDEN DAHA İYİ OYNADI

İstediklerimizi yapmaya başladık. Sonrasında kırmızı kart pozisyonu oldu. Goller de bulduk. Ama maçı istediğimiz noktaya getirmeye enerjimiz yetmedi. Genel olarak baktığımızda Beşiktaş bizden daha iyi oynadı.

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