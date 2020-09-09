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09 Eylül 2020, Çarşamba
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Horoz’dan Leismann atağı

Horoz’dan Leismann atağı

Denizlispor, Palmeiraslı sağ bek ’ı gündemine aldı. 28 yaşındaki futbolcuyla görüşülüyor

'de ilk maçını Göztepe ile yapacak Denizlispor transfer çalışmalarını sürdürüyor. Şu ana kadar Cenk, Bakalorz, Mesanovic, Sagal ve Pantilimon'u alan yeşil-siyahlılar sağ bek 'ı gündemine aldı. Zeki'nin ayrılmasıyla o bölgede elinde sadece Lopes kalan 'de bonservisi Palmeiras'ta bulunan Brezilyalı oyuncuyla görüşmelere başlandı. Geçen sezonu Boavista'da kiralık geçiren futbolcu, 28 maçta 2 asist yapt.
  1. 9.9.2020
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