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21 Ağustos 2020, Cuma
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Horoz’dan ayrıldı

Levent Kartop Horoz’dan ayrıldı

'den ayrılan 'yi takımın başına getiren Denizlispor'da istifa etti.

'den ayrılan 'yi takımın başına getiren Denizlispor'da istifa etti. Geçen sezon 'un ayrılığı sonrası Horozlar'ı son haftalarda çalıştırıp kümede tutan Kartop, Prosinecki'nin imzası sonrası veda etti. Teknik ekipte yer almayan Levent Kartop, yayınladığı bir mesajla veda etti.
  1. 21.8.2020
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