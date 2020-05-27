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27 Mayıs 2020, Çarşamba
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Ligler oynansın

Ligler oynansın

 Başkanı , liglerin 'da başlatılması kararını doğru bulduklarını söyledi.

Başkanı , liglerin 'da başlatılması kararını doğru bulduklarını söyledi. Başkan Çetin, "Denizlispor olarak oynanmasından yanayız" dedi. Öte yandan Çetin, Horoz'un 54. kuruluş yıldönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
  1. 27.5.2020
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