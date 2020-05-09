Bülent Uygun: Maçlar devam etmeli - Son dakika Denizlispor haberleri - Fotomaç
09 Mayıs 2020, Cumartesi
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: Maçlar devam etmeli

Bülent Uygun: Maçlar devam etmeli

’nin teknik patronu Uygun, ’nin kararına destek verdi.

Denizlispor , kulüplerin bulunduğu batağından dolayı sürdürülebilirliği arttırmak adına maçların mutlaka devam etmesi gerektiğini söyledi. Uygun, "Bu krizi fırsata çevirip, kendi ekolümüzü ortaya çıkarmamız gerekiyor. Kulüplerimizi tekrar iyi bir şekilde ayağa kaldırıp, yabancı sayısının sınırlandırılması, alt yapıya destek verilmesiyle ekol oluşturulmalı. Kulüpleri borç batağından kurtarabilmek adına maçlara devam etmeliyiz" değerlendirmesini yaptı.

  1. 9.5.2020
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