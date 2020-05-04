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04 Mayıs 2020, Pazartesi
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Yıldızların talibi çok

Yıldızların talibi çok

Denizlispor’da Aissati’yi ’dan, Recep’i ’den istiyorlar.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un orta saha oyuncuları ve 'a tekliflerinin geldiği belirtildi.

Yeşil-siyahlı ekibin deneyimli futbolcusu İsmail Aissati'ye ekiplerinin ilgisi sürerken, Recep Niyaz'a da takımlarından transfer tekliflerinin olduğu ifade edildi. Bu sezon 25 maça çıkıp 5 asist yapan 31 yaşındaki Aissati'ye Twente'nin ardından AZ Alkmaar'ın da kanca attığı kaydedildi. Recep içinse ve 'un devrede olduğu iddia edildi. İki futbolcunun da birer yıllık kontratı var. Recep Niyaz ise bu sezon 21 maçta 4 gol atarken 2 asist yaptı.

  1. 4.5.2020
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