Yıldızların talibi çok

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un orta saha oyuncuları İsmail Aissati ve Recep Niyaz'a transfer tekliflerinin geldiği belirtildi.

Yeşil-siyahlı ekibin deneyimli futbolcusu İsmail Aissati'ye Hollanda ekiplerinin ilgisi sürerken, Recep Niyaz'a da Süper Lig takımlarından transfer tekliflerinin olduğu ifade edildi. Bu sezon 25 maça çıkıp 5 asist yapan 31 yaşındaki Aissati'ye Twente'nin ardından AZ Alkmaar'ın da kanca attığı kaydedildi. Recep içinse Sivasspor ve Alanyaspor'un devrede olduğu iddia edildi. İki futbolcunun da birer yıllık kontratı var. Recep Niyaz ise bu sezon 21 maçta 4 gol atarken 2 asist yaptı.