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08 Nisan 2020, Çarşamba
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Düşme kalksın

Düşme kalksın

Denizlispor , "Bu sezon ’de küme düşme uygulaması kalkmalı. 4 takım alttan çıkarsa seneye 22 takım olur. Bir sonraki yıl 5 takım düşer 3 takım çıkar ligler 20’li olur" diye konuştu.

Denizlispor koronavirüs nedeniyle ertelenen ligler ve Türk futbolu hakkında ajansspor.com'dan Salim Manav'a konuştu. Bu sezon küme düşme uygulamasının kalkmasını söyleyen tecrübeli teknik adam, "Bu olağanüstü sezonda sezonunun değerlendirmesinde şampiyonun kim olduğundan ziyade düşmenin olmaması gerekir. 4 takım alttan çıkarsa 22 takım olur, seneye 5 takım düşer 3 takım çıkar 20'li ligler olur" diye konuştu.

Böylece Türk sporcuların daha çok oynayarak gelişim kaydedeceğini belirten Uygun yabancı sayısının da kademeli olarak 10 veya 8'e düşebileceğini de söyledi. Koronavirüs nedeniyle sporcuların psikolojik olarak zorlanacağına dikkat çeken , "Mental antrenmanlar yapmalıyız. Sporcuların psikoloji ve beslenmelerini tekrardan gözden geçirerek idmanlar yapmalıyız. Şu an sporcular tarafından evlerde yapılan antrenmanlar branşa özgü atletik performansları karşılayan bir antrenman metotları değildir. Vücut endeksini korumaya yönelik, sağlıklı yaşamanın unsurlarını yerine getirdiğimiz antrenman metotlarıdır" yorumunu yaptı. Uygun, altyapı antrenörlerinin maaşının da tarafından ödenmesini de önerdi.

  1. 8.4.2020
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