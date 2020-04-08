Düşme kalksın
Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, "Bu sezon Süper Lig’de küme düşme uygulaması kalkmalı. 4 takım alttan çıkarsa seneye 22 takım olur. Bir sonraki yıl 5 takım düşer 3 takım çıkar ligler 20’li olur" diye konuştu.
Denizlispor Teknik Direktörü koronavirüs nedeniyle ertelenen ligler ve Türk futbolu hakkında ajansspor.com'dan Salim Manav'a konuştu. Bu sezon küme düşme uygulamasının kalkmasını söyleyen tecrübeli teknik adam, "Bu olağanüstü sezonda futbol sezonunun değerlendirmesinde şampiyonun kim olduğundan ziyade düşmenin olmaması gerekir. 4 takım alttan çıkarsa 22 takım olur, seneye 5 takım düşer 3 takım çıkar 20'li ligler olur" diye konuştu.
Böylece Türk sporcuların daha çok oynayarak gelişim kaydedeceğini belirten Uygun yabancı sayısının da kademeli olarak 10 veya 8'e düşebileceğini de söyledi. Koronavirüs nedeniyle sporcuların psikolojik olarak zorlanacağına dikkat çeken Bülent Uygun, "Mental antrenmanlar yapmalıyız. Sporcuların psikoloji ve beslenmelerini tekrardan gözden geçirerek idmanlar yapmalıyız. Şu an sporcular tarafından evlerde yapılan antrenmanlar branşa özgü atletik performansları karşılayan bir antrenman metotları değildir. Vücut endeksini korumaya yönelik, sağlıklı yaşamanın unsurlarını yerine getirdiğimiz antrenman metotlarıdır" yorumunu yaptı. Uygun, altyapı antrenörlerinin maaşının da TFF tarafından ödenmesini de önerdi.
- 8.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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