''Bizim takımda kaçan olmadı''

Denizlispor formasıyla Süper Lig'deki ilk sezonunda öne çıkan savunma oyuncularından biri olan Oğuz Yılmaz, Fotomaç'a konuştu. Yaşanan sakatlıkların ardından A Milli Takım için de adı geçen 27 yaşındaki stoper, birçok konu hakkında yorum yaparken, kamuoyuna "Evde kal" çağrısı yapmayı da ihmal etmedi. İşte Oğuz'un öne çıkan sözleri: "Süper Lig'deki ilk senemdi ve çok şükür oynama şansı buldum. Denizlispor ile 1. Lig'de şampiyonluk yaşayıp, Süper Lig'e çıktık. Takımda kalmayı ve oynamayı da başardım. Çok güzel tepkiler alıyorum. Milli Takım'da savunmada yaşanan sakatlıkların ardından teknik direktör Şenol Güneş, bizim maçlarımıza geldi. İsmimin Milli Takım'la anılması bile gurur verici. İnsanı onurlandırıyor, özgüven de artıyor."



VÜCUT OLUMSUZ ETKİLENİYOR

"Bizim gibi profesyonel futbolcuların tatili fazla olmuyor. Bir hafta 10 gün bir şey yapmadığımız zaman vücut olumsuz etkileniyor. Sezon başı kampı gibi geçireceğiz. O yüzden bu süreci en iyi şekilde geçirmeliyiz. Tüm futbolcular bu durumdan etkileneceğiz. Takımda yabancılar korkuyor. Genelde yerliler daha sakin. Biraz gözü karayız, o yüzdendir. Yabancılar ise çok temkinli. İdmanların yapılması istenmiyor. Takımdaki tüm futbolcuların ailesi yanında. Tüm takıma yapılacak testten sonra herkes rahatlayacaktır. Virüsün yayılmaya başlamasından sonra şehir değiştirenleri görüyoruz ama bizim takımda herkes Denizli'de kaldı."

ÇEVREMİZDEKİLERİ DÜŞÜNELİM

"Ailemizin yanına gitmiyoruz. İstemeden kapmış olabiliriz ve bu yüzden kimseye de bulaştırmak istemem. Denizli'de evdeyim. Ben de birçok arkadaşım da evimizde imkanlar yettiğince çalışmalar yapıyoruz. Play-station oynuyorum, çok fazla uyuyorum, film izliyorum. Hep klasik şeyler ama sıkılıyoruz. Ancak insan sağlığı için evden çıkmamaya devam etmeliyiz. Genç olduğumuz için risk grubunda yer almasak da çevremizdeki insanları düşünmeliyiz. Halkımızdan ricam var, lütfen bana bir şey olmaz diye düşünmesinler. Hastalığı olanlar var. Türk milletinin beraber hareket ettiğinde neler yapabileceğini biliyoruz. Devletimiz bu durumun üstüne düşüyor. Evde oturmak bir şey kaybettirmez. Evde oturmaya devam edersek başkalarının hayatlarını tehlikeye atmamış oluruz."



LİGLER TEKRAR OYNANMADAN OLMAZ DİYE DÜŞÜNÜYORUM

Bu sezon çıktığımız ligde kalıcı olmak için gerçekten çok çalışıyoruz ve savaşıyoruz. Taraftarlarımızın bazen tepkisini çekiyoruz, bizleri yuhalıyorlar ama lütfen bizi yalnız bırakmasınlar. Ligin aşağısında ölüm çemberi var. Biz de sonuna kadar savaşaağız. Sadece Süper Lig'de değil alt liglerde de ciddi paralar yatırıldı. Tekrar oynanmadan olmaz diye düşünüyorum. Tabii ki yetkili kurumlar kararı verecektir. Liglerin iptal edilmesi takımların maddi anlamda sorun yaşamasına neden olabilir. Kimse küme düşmeyi kabul etmez. 'Evde kal' sloganını artık herkes biliyor. Aslında futbol konuşmak doğru değil. Önce şehitlerimiz sonra bu virüs. İnsan sağlığı önemli."

PARADAN DAHA ÖNEMLİSİ VAR

"Çok kötü zamanlardan geçtim. Alt liglerdeyken iki ağır sakatlık yaşadım. Bir şekilde Süper Lig'e çıkacağımı biliyordum. Şimdi bu hedefe ulaşmışken bırakmaya niyetim yok. 31 Mayıs'ta Denizlispor ile sözleşmem bitiyor. Kulüple de görüşüyorum, benimle ilgilenen takımlar da var. Paradan ziyade bu ligde ismimin duyulmasını kanıtlamak istiyorum. Alt liglerde çok oynadık. Planım köklü bir takımla Süper Lig'de uzun yıllar forma giymek. İnşallah sezon tamamlanırsa doğru bir karar veririm."