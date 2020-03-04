Denizli’de üç eksik - Son dakika Denizlispor haberleri - Fotomaç - Son dakika Denizlispor haberleri - Fotomaç - Son dakika Denizlispor haberleri - Fotomaç
04 Mart 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Denizlispor Denizli’de üç eksik

’de üç eksik

Denizli’de üç eksik

 galibiyetiyle moral bulan , F.Bahçe maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

galibiyetiyle moral bulan , F.Bahçe maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Taktik bir çalışma gerçekleştiren Horoz'da, Mbamba, Lopes ve Bergdich antrenmanın tamamında fizyoterapistle çalıştı.

  1. 4.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Denizli’de üç eksik haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN