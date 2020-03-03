İnancın zaferi
Ligde 8 maç sonra kazanan Denizlispor’da Başkan Ali Çetin, “Denizli inandıktan, birlik olduktan sonra önümüzde hiç kimse duramaz” dedi.
Sahasında Y.Malatya'yı 2-0 yenerek kara bulutları dağıtan Denizli'de şehitlerimiz yüzünden buruk bir sevinç yaşanıyor. Başkan Ali Çetin, "Mutluyuz ama buruk bir mutlu luk bu. Malum şehitlerimiz var ve acımız büyük. Bu galibiyeti birlikteliğimiz sayesinde kazandık. Denizli inandıktan, birlik olduktan sonra önümüzde hiçbir engel duramaz. Allah milletimizin, Denizli'mizin ve takımımızın birliğini, zaferlerini daim eylesin" ifadelerini kullandı. ORDUMUZ
- 3.3.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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