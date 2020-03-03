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03 Mart 2020, Salı
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İnancın zaferi

İnancın zaferi

Ligde 8 maç sonra kazanan Denizlispor’da Başkan , “ inandıktan, birlik olduktan sonra önümüzde hiç kimse duramaz” dedi.

Sahasında Y.Malatya'yı 2-0 yenerek kara bulutları dağıtan 'de şehitlerimiz yüzünden buruk bir sevinç yaşanıyor. Başkan , "Mutluyuz ama buruk bir mutlu luk bu. Malum şehitlerimiz var ve acımız büyük. Bu galibiyeti birlikteliğimiz sayesinde kazandık. Denizli inandıktan, birlik olduktan sonra önümüzde hiçbir engel duramaz. Allah milletimizin, Denizli'mizin ve takımımızın birliğini, zaferlerini daim eylesin" ifadelerini kullandı. ORDUMUZ
  1. 3.3.2020
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