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11 Şubat 2020, Salı
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'ten açıklaması: "Evimizde kazanacağız"

Mehmet Özdilek'ten Kayserispor açıklaması: "Evimizde kazanacağız"

'de geçen hafta deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'la golsüz berabere kalan Yukatel Denizlispor, bu hafta evinde oynayacağı Hes Kablo 'u yenerek hem galibiyet hasretine son vermek hem de iç saha performansını düzeltmenin hesabını yapıyor.

Son galibiyetini 15'inci haftada 'u dış sahada 2-1 yenerek elde eden yeşil-siyahlılar son 6 maçından 3 puan çıkaramadı. Bu süreçte 3'er mağlubiyet ve beraberlik elde eden yeşil-siyahlılar evinde ise sadece 2 maç kazanabildi.


İlk hafta 'ı Atatürk Stadı'nda 2-0'lık skorla geçen Denizlispor, 12'nci haftada da 'u aynı sonuçla mağlup etti. Sahasında 10 karşılaşma oynayan Denizlispor 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 8 puan toplayabildi. Teknik direktör , 'un içinde bulunduğu durumun kendilerini ilgilendirmediği belirterek, "Süper Lig'de kesinlikle kolay maç olmaz. Rakibimize saygı duyuyoruz. Son haftalardaki pozitif futbolumuzu sürdürüp, evimizde kazanacağız" dedi.

BİLETLER SATIŞTA

'de 24 puanla 11'inci sırada yer alan Denizlispor'un, 12 puanla son sırada bulunan Kayserispor'u ağırlayacağı karşılaşmanın bilet fiyatları belli oldu. Yeşil-siyahlı yönetim tarafından bilet fiyatları VIP ve loca önü 50, B üst, D üst, A alt, A üst, E alt ve E üst 30, maraton 20, kale arkası ve misafir tribünler 10 TL olarak açıklandı.

  1. 11.02.2020
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