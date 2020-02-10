Denizlispor antrenmanında 2 eksik! Onazi ve...
Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 22. haftasında 15 Şubat Cumartesi günü Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Antrenman Mehmet Özdilek yönetiminde, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirildi.
Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda İttifak Holding Konyaspor maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı. Diğer futbolcular, koşunun ardından dar alanda pas çalışması gerçekleştirdi.
Tedavileri devam eden Tiago Lopes ve Ogenyi Onazi idmana katılmadı.
- 10.02.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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