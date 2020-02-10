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10 Şubat 2020, Pazartesi
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Denizlispor antrenmanında 2 eksik! Onazi ve...

Denizlispor antrenmanında 2 eksik! Onazi ve...

Yukatel Denizlispor, 'in 22. haftasında 15 Şubat Cumartesi günü Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Antrenman yönetiminde, Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör yönetiminde Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda İttifak Holding Konyaspor maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı. Diğer futbolcular, koşunun ardından dar alanda pas çalışması gerçekleştirdi.

Tedavileri devam eden Tiago Lopes ve Ogenyi Onazi idmana katılmadı.

  1. 10.02.2020
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