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17 Ocak 2020, Cuma
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’de hedef nokta atışı

Denizli’de hedef nokta atışı

Denizlispor Başkanı , çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Denizlispor Başkanı , çalışmaları hakkında bilgi verdi. Başkan Çetin, "Onazi'den sonra bir oyuncu daha transfer etmek istiyoruz. Görüşmelerimiz olumlu ilerliyor. Tespit ettiğimiz oyuncular var. İnce eleyip, sık dokuyoruz. Nokta transferler yapmak istiyoruz" bilgisini verdi.
  1. 17.1.2020
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