Olcay çok iddialı
Denizli'nin yıldız ismi Olcay Şahan, 2. yarı öncesi iddialı.
Denizli'nin yıldız ismi Olcay Şahan, 2. yarı öncesi iddialı. Şahan, "2. yarının ilk ayı bizim için çok önemli. Çünkü kupada devam etmek, lige iyi başlamak istiyoruz ve direkt rakiplerimiz olan Antalya ve Göztepe'ye galip gelip, üst sıraları hedeflemek istiyoruz" dedi.
- 13.1.2020
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Toplam 2
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borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
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Toplam 2
Yorum
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Toplam 2
Yorum
KASA İNŞALLAH ADİL GİBİ OLMAZ
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