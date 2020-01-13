Olcay çok iddialı - Son dakika Denizlispor haberleri - Fotomaç
13 Ocak 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Denizlispor Haberleri Olcay çok iddialı

Olcay çok iddialı

Olcay çok iddialı

'nin yıldız ismi , 2. yarı öncesi iddialı.

'nin yıldız ismi , 2. yarı öncesi iddialı. Şahan, "2. yarının ilk ayı bizim için çok önemli. Çünkü kupada devam etmek, lige iyi başlamak istiyoruz ve direkt rakiplerimiz olan ve 'ye galip gelip, üst sıraları hedeflemek istiyoruz" dedi.

  1. 13.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Olcay çok iddialı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN