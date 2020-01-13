Olcay çok iddialı

Denizli'nin yıldız ismi Olcay Şahan, 2. yarı öncesi iddialı. Şahan, "2. yarının ilk ayı bizim için çok önemli. Çünkü kupada devam etmek, lige iyi başlamak istiyoruz ve direkt rakiplerimiz olan Antalya ve Göztepe'ye galip gelip, üst sıraları hedeflemek istiyoruz" dedi.