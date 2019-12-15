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15 Aralık 2019, Pazar
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Eski dostlar rakip oluyor

Eski dostlar rakip oluyor

maçına hazırlanan 'da 4 futbolcu eski takımına rakip olacak.

maçına hazırlanan 'da 4 futbolcu eski takımına rakip olacak. Pazartesi günü 20.00'de 'da oynanacak maçta Horoz'un değişilmez isimleri Rodallega, , ve eski takımlarına karşı ter dökecek. 4 Ekim'deki maçından beri suskun kalan Kolombiyalı golcü Rodallega, gol orucunu bozmak istiyor.
  1. 15.12.2019
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