Denizli ilk 5 aşkına

Mehmet Özdilek'le çıkışa geçen Denizli, son 3 maçta aldığı başarılı sonuçlarla moral- kondisyonunu yükseltti.

Başakşehir'i elinden kaçıran yeşil-siyahlılarda Başkan Ali Çetin, futbolcularının sergilediği mücadeleden memnun olduğunu söyledi. Verdikleri sözü yerine getirene kadar takımın başında olacaklarının altını çizen Çetin, "İlk 5 hedefimize adım adım ilerlemek için tüm mücadelemizi veriyoruz. Borçsuz, ligde kalıcı bir Denizlispor oluşturana kadar yerimizdeyiz. Veremeyecek hiçbir hesabımız yok. Borçsuz bir kulüp hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz" diye konuştu.

BU SEFER SACKEY

Denizli'de futbolculara 2 gün izin verildi. Ege ekibi, Trabzon maçı hazırlıklarına yarın başlayacak. Horoz'da Bergdich'in cezası sona ererken, bu sefer Başakşehir karşısında 4. sarı kartını gören Sackey cezalı duruma düştü. Sakatlığı sebebiyle oynamayan Mbamba ise takımla çalışmalara başlayacak.