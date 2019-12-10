Denizli ilk 5 aşkına - Son dakika Denizlispor haberleri - Fotomaç
10 Aralık 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Denizlispor Haberleri Denizli ilk 5 aşkına

ilk 5 aşkına

Denizli ilk 5 aşkına

karşısında galibiyeti kaçıran , gelecekten umutlu. Başkan , “İlk 5 hedefimize ilerlemek için tüm mücadelemizi veriyoruz” dedi.

'le çıkışa geçen , son 3 maçta aldığı başarılı sonuçlarla moral- kondisyonunu yükseltti.
'i elinden kaçıran yeşil-siyahlılarda Başkan , futbolcularının sergilediği mücadeleden memnun olduğunu söyledi. Verdikleri sözü yerine getirene kadar takımın başında olacaklarının altını çizen Çetin, "İlk 5 hedefimize adım adım ilerlemek için tüm mücadelemizi veriyoruz. Borçsuz, ligde kalıcı bir Denizlispor oluşturana kadar yerimizdeyiz. Veremeyecek hiçbir hesabımız yok. Borçsuz bir kulüp hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz" diye konuştu.

BU SEFER SACKEY

Denizli'de futbolculara 2 gün izin verildi. Ege ekibi, maçı hazırlıklarına yarın başlayacak. Horoz'da Bergdich'in cezası sona ererken, bu sefer Başakşehir karşısında 4. sarı kartını gören Sackey cezalı duruma düştü. Sakatlığı sebebiyle oynamayan Mbamba ise takımla çalışmalara başlayacak.

  1. 10.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Denizli ilk 5 aşkına haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN