Denizli ilk 5 aşkına
Başakşehir karşısında galibiyeti kaçıran Denizli, gelecekten umutlu. Başkan Ali Çetin, “İlk 5 hedefimize ilerlemek için tüm mücadelemizi veriyoruz” dedi.
Mehmet Özdilek'le çıkışa geçen Denizli, son 3 maçta aldığı başarılı sonuçlarla moral- kondisyonunu yükseltti.
Başakşehir'i elinden kaçıran yeşil-siyahlılarda Başkan Ali Çetin, futbolcularının sergilediği mücadeleden memnun olduğunu söyledi. Verdikleri sözü yerine getirene kadar takımın başında olacaklarının altını çizen Çetin, "İlk 5 hedefimize adım adım ilerlemek için tüm mücadelemizi veriyoruz. Borçsuz, ligde kalıcı bir Denizlispor oluşturana kadar yerimizdeyiz. Veremeyecek hiçbir hesabımız yok. Borçsuz bir kulüp hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz" diye konuştu.
BU SEFER SACKEY
Denizli'de futbolculara 2 gün izin verildi. Ege ekibi, Trabzon maçı hazırlıklarına yarın başlayacak. Horoz'da Bergdich'in cezası sona ererken, bu sefer Başakşehir karşısında 4. sarı kartını gören Sackey cezalı duruma düştü. Sakatlığı sebebiyle oynamayan Mbamba ise takımla çalışmalara başlayacak.
- 10.12.2019
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Yusuf sarı tavana çaktı
Toplam 1
Yorum
mustafaerdem61 Yusuf Sarı'yı kısaca özetlemek gerekirse kendisi tam bir futbol zekasına sahip, içine futbolun büyüsü girmiş seyredilmesi harika bir oyuncu
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Avcı: Skor iyi ama oyun!
Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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