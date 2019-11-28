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28 Kasım 2019, Perşembe
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Hugo’dan söz

Hugo’dan söz

'nin Kolombiyalı yıldızı , deplasmandaki G.Antep maçı öncesi gol sözü verdi. Hugo, “Kulüpler benimle gol atabildiğim için sözleşme imzalarlar” ifadelerini kullandı.

'nin Kolombiyalı yıldızı , deplasmandaki G.Antep maçı öncesi gol sözü verdi. Hugo, "Kulüpler benimle gol atabildiğim için sözleşme imzalarlar" ifadelerini kullandı.
  1. 28.11.2019
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