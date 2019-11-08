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08 Kasım 2019, Cuma
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Denizlispor'da 11'i unuttu

Denizlispor'da Recep Niyaz 11'i unuttu

Süper Lig'de iç sahadaki son 4 maçını kaybederek alt sıralarda kalan Yukatel Denizlispor'da sezonun ilk haftalarının yıldızlarından , daha sonra formaya hasret kaldı.

Altyapıda yetişip , , ve maceralarının ardından yuvaya dönen 24 yaşındaki Recep, geçen sezon attığı 12 gol ve asistleriyle 1'inci Lig'de 20 yıl sonra gelen şampiyonluğa büyük katkı yaptı. Bu sezon takımıyla 'de boy gösteren hücum oyuncusu, ilk hafta ağlarını sarsarak galibiyette önemli rol oynadı. İlk 4 maçın tamamında 11'de oynayan Recep, daha sonra formayı unuttu. Sürekli yedek kalan , oynanan son 6 lig maçının 4'ünde süre alamadı.

Recep, iç sahadaki maçında 14 dakika, son Demir Grup Sivasspor mücadelesinde ise ikinci yarıda oynadı. Taraftarlar, önünde haftalar sonra süre bulan genç yıldızı alkışlarla karşıladı. Diğer taraftan, Pazar günü oynanacak deplasmanı öncesi Estupinan'ın sakatlığının sürdüğü, Sapunaru'nun cezasının bittiği 'de takımla antrenmanlara başlayan Rodallega'nın durumu maç öncesi netleşecek. Kolombiyalı yıldızın 11'e dönmesi bekleniyor. Futbolcu olarak yıllarca formasını giyerek şampiyonluklar yaşadığı Beşiktaş karşısında kritik bir 90 dakikaya çıkacak teknik direktör , kazanmak istediklerini belirterek, "Doğru düşündüğümüz şeyleri sahaya yansıtmak zorundayız" dedi.

  1. 08.11.2019
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