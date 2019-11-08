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08 Kasım 2019, Cuma
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'ın Ibrahimovic'in transferi için uğraştığını duyurdu

Milan'ın Ibrahimovic'in transferi için uğraştığını duyurdu

Geleceği merak konusu olan Zlatan Ibrahimovic'le ilgili flaş bir açıklama geldi. yetkilisi , İtalyan ekibi 'ın İsveçli oyuncuyu transfer etmek için uğraştığını açıkladı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

takımlarından Galaxy ile olan sözleşmesi yıl sonunda dolacak olan Zlatan Ibrahimovic'in son günlerde Avrupa'ya döneceği yönünde iddialar ortaya çıkmıştı. Bu kez yetkili bir ağızdan flaş bir açıklama geldi.

MLS yöneticisi ESPN'e yaptığı açıklamada, 'ın İsveçli yıldızı kadrosuna katmak için uğraştığını duyurdu ve şunları ifade etti:

Zlatan çok ilginç birisi. Saha içinde ve dışında heyecan veriyor. 38 yaşında ancak dünyanın en iyi kulüplerinden biri olan Milan onu almak için uğraşıyor. Kendisini MLS'te görmek isterim ama son karar LA Galaxy'nin...

Golcü ismin kulübü LA Galaxy'nin çıkan haberlerde, oyuncuyla sözleşme uzatmak istediği iddia edilmişti. İsveçli yıldıza 7 milyon Euro'dan bir yıllık kontrat önerileceği belirtilmişti.

  1. 08.11.2019
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