Milan'ın Ibrahimovic'in transferi için uğraştığını duyurdu
Geleceği merak konusu olan Zlatan Ibrahimovic'le ilgili flaş bir açıklama geldi. MLS yetkilisi Don Garber, İtalyan ekibi Milan'ın İsveçli oyuncuyu transfer etmek için uğraştığını açıkladı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
MLS takımlarından Los Angeles Galaxy ile olan sözleşmesi yıl sonunda dolacak olan Zlatan Ibrahimovic'in son günlerde Avrupa'ya döneceği yönünde iddialar ortaya çıkmıştı. Bu kez yetkili bir ağızdan flaş bir açıklama geldi.
MLS yöneticisi Don Garber ESPN'e yaptığı açıklamada, Milan'ın İsveçli yıldızı kadrosuna katmak için uğraştığını duyurdu ve şunları ifade etti:
Zlatan çok ilginç birisi. Saha içinde ve dışında heyecan veriyor. 38 yaşında ancak dünyanın en iyi kulüplerinden biri olan Milan onu almak için uğraşıyor. Kendisini MLS'te görmek isterim ama son karar LA Galaxy'nin...
Golcü ismin kulübü LA Galaxy'nin çıkan haberlerde, oyuncuyla sözleşme uzatmak istediği iddia edilmişti. İsveçli yıldıza 7 milyon Euro'dan bir yıllık kontrat önerileceği belirtilmişti.
- 08.11.2019
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Yorum
kg1953 Beşiktaş taraftarı alt yapı oyuncusunu sever ve desdekler
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Krasnodar 3-1 Trabzonspor | MAÇ SONUCU
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ercisli ağaoğlu çık şimdide konuş.ben geçen sene gençlerle başarılı oldum bu sene yaşlıları topladım hata ettim de ha bire konuşuyorsun ya herşeye
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"Takviye yapacağız"
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Aha... mhk istifa etmeli.nhk istifa...hakem art niyetli.tiyatro oynannı.,,2010-2011 sezonu saynedi.Rusyada hekemler kurgulanmış.
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