Denizlispor Beşiktaş maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı - Son dakika Denizlispor haberleri - Fotomaç
05 Kasım 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Denizlispor Haberleri Denizlispor Beşiktaş maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı

maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı

Denizlispor Beşiktaş maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı

hafta sonu alınan 2-0’lık yenilgisinin ardından bu hafta sonu deplasmanda oynayacağı maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Antrenman Haluk Ulusoy Tesisleri'nde Teknik Direktör Mehmet Özdilek gözetiminde yapıldı. Eksiksiz yapılan antrenmanda Oscar Estupinan takımdan ayrı çalışırken, kart cezası biten Sapunaru ve Rodallega takımla çalışmalara katıldı.

, deplasmanda ile 10 Kasım Pazar günü karşılaşmaya çıkacak.

  1. 05.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Denizlispor Beşiktaş maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN