Denizlispor hız kesmek istemiyor - Son dakika Denizlispor haberleri - Fotomaç - Son dakika Denizlispor haberleri - Fotomaç
01 Kasım 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Denizlispor Haberleri Denizlispor hız kesmek istemiyor

Denizlispor hız kesmek istemiyor

Denizlispor hız kesmek istemiyor

'de geçen hafta 'ni deplasmanda 2-0 yenerek çıkışa geçen, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise evinde 'nu 4-1 mağlup ederek 5'inci tura yükselen Yukatel Denizlispor gaza bastı.

Teknik direktör takımının sergilediği performanstan memnun olduğunu dile getirdi. Kupada yollarına devam etmenin önemli olduğunu vurgulayan deneyimli teknik adam, "Turu geçtik, memnunum. Oyuncularımın İçel karşısında sahada verdikleri mesaj çok önemliydi. Hız kesmeden Demir Grup 'la evimizde oynayacağımız maça odaklanacağız" dedi.

Pazar günü mutlak 3 puan beklediğini vurgulayan Mehmet Özdilek, " ve galibiyetleri takımdaki özgüveni yerine getirdi. Her müsabaka bizim için çok kıymetli. 'nda kazanmamız gereken bir maç oynadık. Sahaya tur atlamak için çıktık. Fazla forma şansı bulamayan oyuncularımızı görme şansı bulduk. Hafta sonu da çok önemli bir maça çıkacağız. Seyircimizin önünde bize yakışan bir oyun ortaya koymak istiyoruz. Sivasspor'u yenerek yolumuza emin adımlarla devam edeceğimize inanıyorum" diye konuştu.

BAŞKAN ÇETİN UMUTLU
Denizlispor Başkanı Ali Çetin de takımın daha iyi bir noktaya geleceğini ifade etti. Başkan Çetin, "Denizlispor, çok daha iyi günler görecek. Kupaya çok önem veriyor ve turu geçmek istiyorduk. İnanıyorum ki daha da ilerleyeceğiz kupada. Teknik ekibimizin ve futbolcularımızın emeğine sağlık. İyi bir performans ortaya koyarak bizi ve şehrimizi mutlu ediyorlar. Ligde hedefimiz ilk 5 iken, kupayı da ihmal etmek istemiyor, başarılı olacağımıza inanıyorum. Önümüzde şimdi Sivasspor maçı var, hedefimiz o maçtan da 3 puanla ayrılmak. Bunun için de taraftarımızın desteğine çok ihtiyacımız var. Tüm halkımızı pazar günkü maça davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

  1. 01.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Denizlispor hız kesmek istemiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN