Denizlispor'da favori Tolunay Kafkas
Süper Lig'de son olarak deplasmanda BTCTurk Yeni Malatyaspor'a 5-1 yenilen Yukatel Denizlispor'da teknik direktör Yücel İldiz'in sözleşmesinin tek taraflı sonlandırılmasının ardından arayışlar başlarken, Tolunay Kafkas'ın favori olduğu öğrenildi.
Son olarak Türkiye Futbol Altyapı Koordinatörü olarak görev yapan Kafkas'ın Denizli'ye davet edildiği açıklandı. Başkan Ali Çetin'in 51 yaşındaki teknik adamla masaya oturacağı ve hafta sonuna kadar görüşmelerin sonuçlanacağı vurgulandı. Denizlispor'un Kafkas'la anlaşma sağlayamaması durumunda alternatif isimler olarak belirlenen Mesut Bakkal, Bülent Uygun ve Mehmet Özdilek gibi çalıştırıcılara yönelmesi bekleniyor. Süper Lig'in 8. haftasında 20 Ekim Pazar günü konuk edeceği Fenerbahçe maçının hazırlıklarını devam eden yeşil-siyahlılarda takımı antrenör Levent Kartop ve Bilal Utku Alemdaroğlu çalıştırdı. Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat, Kafkas'ın dışında görüşecekleri birkaç çalıştırıcının daha olabileceğini söyledi.
Fırat, "Tolunay Kafkas, ilgilendiğimiz teknik direktörlerden birisi. Kafkas'la herhangi bir anlaşma henüz söz konusu değil. Yabancı teknik direktör düşünmüyoruz. Bizim tercihimiz yerli teknik direktörden yana. Milli maç arasında, teknik direktörün takımla uyumunu sağlamak için hızlı davranmak istiyoruz. Birkaç gün içerisinde bu konuyu neticelendirmek istiyoruz. Görüşmelerimiz devam ediyor" diye konuştu.
- 10.10.2019
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Yorum
İLERLİYOR .....İLERLİYOOOOOOR GİTTİ HİKMET HOCA GELDİ KULİSTÇİ VE KULÜPÇÜLERİN ADAMI. İLERLİYOOOOOOOOOOR TÜRK FUTBOOOOOOOLU
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Yorum
BUNLAR GS OYUNCUSU DEĞİL GÖNDERİN BU FALCAO,BABEL,JİMİ, ŞENER VE 30 YAŞ ÜZERİNDEKİ FUTBOLCULARI. BUNLAR GS OYUNCUSU DEĞİL.
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Yorum
murat1903 yıne senaryolar oynanmıs daha geldıgın gun bellıyı fıkonun tuyup buna bırakacağı
Denizlispor'da favori Tolunay Kafkas haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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