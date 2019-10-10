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10 Ekim 2019, Perşembe
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Denizlispor'da favori

Denizlispor'da favori Tolunay Kafkas

'de son olarak deplasmanda BTCTurk 'a 5-1 yenilen Yukatel Denizlispor'da 'in sözleşmesinin tek taraflı sonlandırılmasının ardından arayışlar başlarken, 'ın favori olduğu öğrenildi.

Son olarak Türkiye Altyapı Koordinatörü olarak görev yapan Kafkas'ın Denizli'ye davet edildiği açıklandı. Başkan Ali Çetin'in 51 yaşındaki teknik adamla masaya oturacağı ve hafta sonuna kadar görüşmelerin sonuçlanacağı vurgulandı. Denizlispor'un Kafkas'la anlaşma sağlayamaması durumunda alternatif isimler olarak belirlenen , ve gibi çalıştırıcılara yönelmesi bekleniyor. 'in 8. haftasında 20 Ekim Pazar günü konuk edeceği maçının hazırlıklarını devam eden yeşil-siyahlılarda takımı antrenör Levent Kartop ve Bilal Utku Alemdaroğlu çalıştırdı. Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat, Kafkas'ın dışında görüşecekleri birkaç çalıştırıcının daha olabileceğini söyledi.

Fırat, ", ilgilendiğimiz teknik direktörlerden birisi. Kafkas'la herhangi bir anlaşma henüz söz konusu değil. Yabancı düşünmüyoruz. Bizim tercihimiz yerli teknik direktörden yana. Milli maç arasında, teknik direktörün takımla uyumunu sağlamak için hızlı davranmak istiyoruz. Birkaç gün içerisinde bu konuyu neticelendirmek istiyoruz. Görüşmelerimiz devam ediyor" diye konuştu.

  1. 10.10.2019
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