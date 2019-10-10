Son dakika: Beşiktaş'ta ilk başkan adayı belli oldu! Serdar Adalı kimdir?

Ahmet Nur Çebi'nin çekilme kararının ardından gözler, mevcut yönetimde İkinci Başkan olarak görev yapan Serdal Adalı'ya çevrildi. Geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada başkan adaylığı için perşembe gününü işaret eden Adalı, gerekli imzaları topladı ve resmen aday oldu.

"İNCE ELEYİP SIK DOKUYORUZ"

Tecrübeli yönetici, "Beşiktaş'a adaylık açıklamak o kadar kolay değil. Yararlı olacaksam aday olurum. Laf olsun diye aday olup seçime girmeyi düşünmüyorum. Sorunlar üzerinde çalışıyoruz. İnce eleyip sık dokuyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

SERDAL ADALI KİMDİR?

Serdal Adalı, 1964 yılı Adana doğumlu. İş adamı ve Türkiye Jokey Kulübü'nün 25. başkanı olan Serdal Adalı 1984 yılında iş hayatına atıldı. Babasının rahatsızlığı dolayısıyla California Üniversitesi'ndeki lisans eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalan Adalı, ailesinin desteğiyle Adalı Holding'i kurdu.

İnşaat, servis, lojistik, catering ve enerji alanlarında 6 bini aşkın çalışanıyla uluslararası alanda iş yapmaktadır.

21 Eylül 2012 tarihinde Veliefendi Hipodromu Şeref Salonu'nda yapılan Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu sonrası Türkiye Jokey Kulübü'nün 25. başkanı oldu.

Adalı, evli ve iki çocuk babasıdır.

Serdal Adalı'nın sahibi olduğu şirketler

Serdal Adalı'nın Amerika'da ve Türkiye'de birçok otel yatırımı bulunuyor. Bunun yanında restoran zinciri de bulunan Adalı grubu aynı zamanda Sheraton Adana'nın da sahibi durumunda. Adalı Holding, Serka İnşaat'ın da sahibi. Serdal Adalı'nın aynı zamanda çok sayıda yarış atı sahibi olduğu da biliniyor.

Serdal Adalı daha önce Beşiktaş'ta yöneticilik yapmıştı

Serdal Adalı daha önce Yıldırım Demirören'in başkan olduğu dönemde Beşiktaş'ta Asbaşkan olarak görev almıştı. Serdal Adalı o dönemde birçok yıldızı Beşiktaş'a kazandırmıştı.