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06 Ekim 2019, Pazar
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: Taşın altına elimizi koyarız

Fikret Orman: Taşın altına elimizi koyarız

Başkanı , katıldığı bir açılışta kongre süreci hakkında açıklama yaptı. Orman, "Bir şey demiyorum, çıksınlar, taşın altına elimizi koyarız. Görevden kaçmayız. Kim çıkarsa çıksın" ifadelerini kullandı.

Kulübü Başkanı , siyah beyazlı kulübün yönetim kurulu üyelerinden 'ın kızı 'e ait olan bir organizasyon firmasının açılışına katıldı.

Açılışta Orman'ın yanı sıra yöneticiler Hüseyin Mican, Melih Aydoğdu ve Serkan Yazıcıoğlu da yer aldı.

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"GÖREVDEN KAÇMAYIZ"

Hürriyet'in haberine göre; açılış kurdelesini kesen Başkan Orman, Nida Engin'i tebrik ederek hayırlı işler diledi. Kulüp başkanlığını bırakma kararı alan Orman, burada genel kurul ile ilgili kendisine yöneltilen bir soruya "Bir şey demiyorum, çıksınlar, taşın altına elimizi koyarız. Görevden kaçmayız. Kim çıkarsa çıksın" dedi. Morali oldukça yerinde olan Orman, özel işlerine odaklandığını vurgulayarak "Kaç yıl sonra işim için yurt dışına gidiyorum" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ'TA BAŞKANLIĞA 4 ADAY!

Beşiktaş'ta 13 Ekim'de yapılacak seçimli olağanüstü kongrede , , İsmail Ünal ve Hürser Tekinoktay başkanlık için aday olma yönünde öne çıkıyor.

Henüz 4 isim de adaylıklarını resmen açıklamasalar da seçime girebilmek için gerekeli 250 genel kurul üyesi imzasını büyük ölçüde topladılar.

Resmi adaylık için son tarih ise 10 Ekim. Aday olacak isimlerin, perşembe günü mesai bitimine kadar 250 imzanın yer aldığı başvurularını divan kuruluna sunmaları gerekiyor. Olağanüstü seçimde 14 bin 600 Beşiktaş genel kurul üyesinin oy kullanma hakkı bulunuyor.

  1. 06.10.2019
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