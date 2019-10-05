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05 Ekim 2019, Cumartesi
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'den kötü haber geldi

Gökhan Gönül'den kötü haber geldi

'ta Avrupa Ligi'nde oynanan Wolverhampton maçında sakatlanan 'ün ligde 'a karşı oynanacak maçta forma giymesi beklenmiyor.

'ın Avrupa Ligi'nde Wolverhampton ile oynadığı karşılaşmada ağrı hisseden 'ün sol bacak adalesinde birinci derecede zorlanma tespit edildi.

Siyah-beyazlıların geçen perşembe akşamı kendi sahasında İngiliz ekibi Wolverhampton ile oynadığı maçta sol üst arka adalesinde (biseps) ağrı hisseden Gökhan Gönül'ün muayenesi yapıldı. Ardından MR'ı çekilen futbolcunun adalesinde birinci derece zorlanma olduğu belirlendi. Tecrübeli futbolcunun tedavisine başlandığı bildirildi.

Deneyimli futbolcunun ligde Alanyaspor ile oynanacak maçta forma giymesi beklenmiyor.

  1. 05.10.2019
  2. Güncelleme: 05.10.2019 17:35
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