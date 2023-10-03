Bursaspor: Bize karşı cephe var

Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış 5 kulüpten biri olan Bursaspor, mali problemler nedeniyle TFF 2. Lig'e kadar düşmüştü. Beyaz Grup'ta mücadelesini sürdüren yeşil-beyazlılar bu hafta Beyoğlu Yeni Çarşı ile 1-1 berabere kaldı. Maç sonunda sert bir bildiri yayınladılar: "Son 4 haftadır kulübümüz aleyhine hatalı çalınan düdükler, takdir hakkının sürekli olarak rakiplerden yana kullanılması, verilmeyen penaltılar ve sayılmayan goller neticesinde yaşanan puan kayıpları artık kabul edilemez hale gelmiştir. Haftalardır yaşanan sürecin artık sadece hata olarak nitelendirilmesi ve kötü niyetten uzak olduğunun düşünülmesine imkan bulunmamaktadır. Özellikle Beyoğlu ile oynanan maç özelinde TFF ve MHK nezdinde gerekli başvurular yapılacak olup kulübümüz aleyhine takınılan bu tutumun devam etmesi halinde aleyhine cephe alınan bir kulübün maçları için gereken tüm adımlar atılacaktır"