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Bursaspor'da teknik direktör Tahsim Tam istifa etti

Son dakika spor haberi: TFF 2. Lig ekiplerinden Bursaspor'da teknik direktör Tahsin Tam, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Bursaspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2022 Salı 15:55
Bursaspor'da teknik direktör Tahsim Tam istifa etti

Bursaspor Teknik Direktörü Tahsin Tam istifa etti. Yeşil-beyazlı takımda alınan kötü sonuçların ardından büyük eleştirilere maruz kalan 53 yaşındaki teknik adam, istifasını sosyal medya hesabından duyurdu. Tahsin Tam şunları söyledi:

"Sezon başında büyük bir şevkle başlamış olduğum görevimden bugün itibari ile istifa etmiş bulunuyorum. Bana bu güne kadar desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kulüp başkanı Ömer Furkan Banaz ve değerli yönetim kurulu üyelerine, kulüp personeline, futbolcu kardeşlerime ve Bursaspor'u karşılıksız ve menfaatsiz seven büyük Bursaspor taraftarına teşekkür eder, saygılar sunarım."

Bursaspor'un başında 11 maça çıkan Tahsin Tam, 3 galibiyet, 2 beraberlik alırken, 6 maçtan puan çıkartamadı.

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