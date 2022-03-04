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SPOR TOTO 1.LİG HABERLERİ: Bursaspor Bolu maçına hazırlanıyor

Spor Toto 1.Lig 28. haftasında Boluspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Bursaspor'da karşılaşmanın hazırlıkları devam ediyor. Küme düşme hattından kurtulmayı hedefleyen Bursaspor'da Teknik Direktör Tamer Tuna, takımının antrenman performansından memnun. İşte detaylar...

Bursaspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2022 Cuma 16:38
SPOR TOTO 1.LİG HABERLERİ: Bursaspor Bolu maçına hazırlanıyor

Boluspor maçı hazırlıklarına devam eden Bursaspor'un bugünkü antrenmanında şut çalışması gerçekleşti. Teknik Direktör Tamer Tuna, futbolcularının performansını beğendi.

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında deplasmanda Boluspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Ersel Altıparmak Sahası'nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Tamer Tuna gözetimindeki idman 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman 5'e 2 pas pres ile devam etti. Yeşil-beyazlılar son bölümde şut çalışmaları yaptı.

Bursaspor 5 mart cumartesi günü yapacağı taktik antrenmanın ardından Bolu'ya hareket edecek.

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