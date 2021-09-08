Son Timsah Kubilay!

TFF 1. Lig'de sezona 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile başlayan Bursaspor kadrosuna yeni bir takviye yaptı. Yeşil-beyazlılar, son olarak Göztepe forması giyen Kubilay Sönmez'i transfer etti. Açıklamada "Orta saha oyuncusu Kubilay Sönmez'in transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır" denildi.

ALTYAPISI ALMANYA

Öte yandan 27 yaşındaki futbolcu, imza sonrası yeni takımında ilk antrenmanına çıkarak arkadaşlarıyla da tanıştı. Kubilay, Almanya'da Schalke 04 U19'da oynadıktan sonra Türkiye'de; Dardanelspor, Ş.Urfaspor, Kayserispor, Erzurumspor, Adana Demir ve Hatayspor'da forma giydi.

Serkan YETİŞMİŞOĞLU