Haberler Bursaspor Son dakika spor haberi: Bursaspor Belçikalı orta saha Massimo Bruno ile anlaşma sağladı!

Son dakika spor haberi: Bursaspor Belçikalı orta saha Massimo Bruno ile anlaşma sağladı!

Son dakika spor haberi: TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, Belçikalı orta saha oyuncusu Massimo Bruno ile her konuda anlaşmaya vardı. Massimo Bruno kariyerinde Anderlecht, Leipzig, Salzburg ve Charleroi formaları giydi. 28 yaşındaki Belçikalı geçen sezon 20 maçta 2 gol atma başarısı gösterdi.

Bursaspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2021 Cuma 12:01
Son dakika spor haberi: Bursaspor Belçikalı orta saha Massimo Bruno ile anlaşma sağladı!

Bursaspor, Massimo Bruno ile her konuda anlaşmaya vardı. 28 yaşındaki futbolcu ile resmi sözleşmenin imzalanması bekleniyor.

TFF 1. Lig'de bu sezon iddialı bir takım kurmaya çalışan Bursaspor, Belçikalı orta saha oyuncusu Massimo Bruno ile her konuda anlaşmaya vardı. 28 yaşındaki futbolcunun yarın Bursa'da olması bekleniyor. Geçen sezon Belçika'nın Charleroi takımında forma giyen Bruno, 20 maçta 2 gol atma başarısı gösterdi. Massimo Bruno, kariyerinde Anderlecht, Leipzig, Salzburg ve Charleroi formaları giydi. Bursaspor Kulübü'nün, tecrübeli futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

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