Bursaspor Kral'ı kaptı!

Transfer yasağını kaldıran Bursaspor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Yeşilbeyazlı ekibin son bombası geçen sezon Bodrumspor'da şov yapan Ozan Sol oldu. Timsah, 28 yaşındaki oyuncunun transferini resmen duyurdu. Ozan, geçtiğimiz sezon 2. Lig'de çıktığı 28 maçta 30 golle krallık yaşarken 5 de asist yapma başarısı göstermişti. Muğlaspor'da yetişen ve Altınordu, Manisaspor, Aydınspor 1923 ve Altay gibi takımların formasını giyen Ozan, hücum hattının her bölgesinde görev yapabiliyor.

Serkan YETİŞMİŞOĞLU