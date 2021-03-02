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Son dakika spor haberleri | 'dan flaş kararı!

formasıyla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan , 'mızın da değişmez isimlerinmden biri olmuştu. Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan genç golcü, ekiplerinden 'a imza atmıştı. Bursaspor, ilk olarak kadro dışı bırakma kararı aldığı Ali Akman'ın sözleşmesini feshetti. | Son dakika haberleri

Bursaspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2021 Salı 14:19 Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2021 Salı 14:27
Son dakika spor haberleri | Bursaspor'dan flaş Ali Akman kararı!
formasıyla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan , 'mızın da değişmez isimlerinmden biri olmuştu. Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan genç golcü, ekiplerinden 'a imza atmıştı. Bursaspor, ilk olarak kadro dışı bırakma kararı aldığı Ali Akman'ın sözleşmesini feshetti.
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