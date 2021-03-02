Son dakika spor haberleri | Bursaspor'dan flaş Ali Akman kararı!
Bursaspor formasıyla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Ali Akman, Ümit Milli Futbol Takımı'mızın da değişmez isimlerinmden biri olmuştu. Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan genç golcü, Bundesliga ekiplerinden Frankfurt'a imza atmıştı. Bursaspor, ilk olarak kadro dışı bırakma kararı aldığı Ali Akman'ın sözleşmesini feshetti. | Son dakika haberleri
Bursaspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2021 Salı 14:19 Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2021 Salı 14:27