Haberler Bursaspor Ali Akman'ın yeni adresini duyurdular!

Ali Akman'ın yeni adresini duyurdular!

'da gösterdiği performansla birçok takımın transfer listesine giren Ali Akman'ın yeni adresi belli oldu. ile 'nin gündeminde yer alan Ali Akman ekibi 'a transfer oluyor.

Bursaspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2021 Cumartesi 01:21
Ali Akman'ın yeni adresini duyurdular!

'da attığı gollerle adından söz ettiren ve ile 'nin gündeminde yer alan Ali Akman ekibi 'a transfer oluyor.

Bursaspor'un 18 yaşındaki genç yıldız adayı Ali Akman'ın 'ya transfer olmaya hazırlanıyor.

basınında yer alan haberde, Bursaspor'da gösterdiği performansla parmak ısırtan Ali Akman'ın Eintracht Frankfurt formasını sezon sonunda giyeceği ve anlaşmaların tamamlanmak üzere olduğu belirtildi. Sezon sonunda serbest kalacak oyuncunun peşinde , , gibi takımların olduğu belirtilen haberde anlaşmanın tamamlanmak üzere olduğunun altı çizildi.

. Lig'de çıktığı 17 maçta 10 gol atarak takımının yıldız ismi olan Ali Akman, 'da da boy gösteriyor.

"HEDEF DİREKT AVRUPA"

Akman son verdiği röportajda kariyer hedefine değinerek, "En üst seviyelere kendimi hazırlamak istiyorum. Bunun için en doğru yolları izlemek istiyorum. Kademe kademe ilerlemenin doğru olacağını düşünüyorum. Kendimde en üst sevilere çıkacak potansiyeli görüyorum. Kendime de güveniyorum. Yılmadan çalışıyorum, futbol için yaşıyorum, futbol için her şeyi de yapıyorum. Allah'ın izniyle en iyi yerlerde olmak istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

"AVRUPA'YA GİTMEK İSTİYORUM"

Akman, "Hedef üzeri mı, direkt Avrupa mı?" sorusuna "Direkt olarak Avrupa'ya gitmek istiyorum" yanıtını vererek isteğini açıkça dile getirmişti.


SON DAKİKA