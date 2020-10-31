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4-2 | MAÇ SONUCU

1. Lig'in 8. haftasında sahasında ile karşı karşıya geldi. ursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşma yeşil-beyazlı takımın 4-2'lik üstünlüğü ile tamamlandı. Bu sonuçla Bursaspor puanını 10'a yükseltti, Boluspor ise 3 puanda kaldı.

Bursaspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2020 Cumartesi 18:39
Bursaspor 4-2 Boluspor | MAÇ SONUCU

1'nci Lig'in 8'inci hafta mücadelesinde , Beypiliç 'u ağırladı. Maçta geriye düşen Bursaspor; genç oyuncuları (2), ve 'ın golleriyle karşılaşmadan 4-2 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından Bursaspor, iki haftalık galibiyet hasretine son verdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

Beypiliç Boluspor, 8'inci dakikada öne geçti. , sağ kanattan topla birlikte içeriye doğru kat ederek, yerden pasını diğer kanada çıkardı. Hücuma destek veren , ceza sahası içerisinden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı, uzak kale direğinin hemen yanından ağlara gönderdi: 0-1.

Beypiliç Boluspor, 17'nci dakikada bir kez daha gole yaklaştı. Kullanılan köşe vuruşu sonrası kale ağzında kafa vuruşunu yaptı, yakın mesafeden kaleci yaptığı kurtarışla tehlikeyi uzaklaştırdı.

Bursaspor, 21'inci dakikada skora dengeyi getirdi. Faul kazanan Bursaspor'da topu çabuk oyuna sokarak savunma arkasına koşu yapan Ali Akman ile buluşturdu. Genç oyuncu, sağ kanatta dar açıdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

31'inci dakikada Melih Okutan yine ceza sahasına girerek pasını, 'ye aktardı. Alican'ın ceza sahası içerisinde müsait durumdaki vuruşunda top yandan auta çıktı.

38'nci dakika Bursaspor öne geçti. Burak Kapacak'ın ceza sahası çizgisine yakın bir noktadan yaptığı vuruş sonrası top ağlarla buluştu: 2-1.
Bursaspor, Ali Akman ile birlikte 51'inci dakikada farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan topla birlikte içeriye kat eden , pasını arka direkteki 'a çıkardı. Recep'in dokunuşu sonrası kale ağzına düşen topu Ali Akman tamamladı ve yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-1.

55'inci dakikada Bursaspor, dördüncü gole çok yaklaştı. Ali Akman'ın pasıyla topla buluşan Recep Aydın, ceza sahası içerisinde sol çaprazdan vuruşunu yaptı, uzak kale direğine çarpan top oyun alanına döndü.

75'inci dakikada ceza sahasına doğru gönderilen topa Çağatay Yılmaz, kafa vuruşunu yaparken, kaleci uzak kale direğine doğru yönelen topu çelmeyi başardı.

77'nci dakika 'ın asistinde Melih Okutan, ceza yayına yakın bir noktadan düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-2.
86'ncı dakikada Çağatay Yılmaz'ın pasıyla topla buluşan , skoru 4-2'ye getiren golü kaydetti.

Karşılaşma bu skorla sona erdi.

STAT: Bursa Büyükşehir Belediye
HAKEMLER: Sarper Barış Saka (xxx), Hasan Hüseyin Tetik (xxx), Ali Tuna (xxx)
BURSASPOR: Deniz Aydın (xx) – İsmail Çokçalış (xxx), Aykut Akgün (xx), Furkan Emre Ünver (xx), Kerem Kök (x) (Dk. 34 Onur Atasayar x), Emirhan Aydoğan (xx), Burak Altıparmak (xxx), Kerem Şen (xx) (Dk. 46 Batuhan Kör xx), Tuğbey Akgün (x) (Dk. 29 Recep Aydın x), Burak Kapacak (xx) (Dk. 60 Çağatay Yılmaz xx), Ali Akman (xxx)
BEYPİLİÇ BOLUSPOR: Orlando Mosquera (x) – Kerim Alıcı (x), Aykut Demir (x), Burak Bekaroğlu (x), Muhammed Bayır (xx), Ali Keten (x) (Dk. 57 Burak Asan x), Oğuzhan Berber (xx) (Dk. 84 A. Belibi ?), Melih Okutan (xxx) (Dk. 84 Muhammet Arslantaş ?), Alican Özfesli (x) (Dk. 57 Nemanja Mihajlovic x), Araz Abdullayev (x), (x) (Dk. 37 Hamza Gür x)
SARI KARTLAR: İsmail Çokçalış (Bursaspor), Burak Asan, Melih Okutan, Burak Bekaroğlu (Beypiliç Boluspor)
GOLLER: Dk. 21, Dk. 51 Ali Akman, Dk. 38 Burak Kapacak, Dk. 86 Batuhan Kör (Bursaspor), Dk. 8 Muhammed Bayır, Dk. 77 Melih Okutan (Beypiliç Boluspor)

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